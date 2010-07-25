Кирилл заложил капсулу в фундамент храма на территории «Южмаша»

Вчера патриарх Киррил благословил строительство храма Воскресения Христова на территории производственного объединения «Южный машиностроительный завод» в Днепропетровске. Патриарх заложил в фундамент храма капсулу с грамотой о благословении строительства, сообщает УНИАН. Выступая перед работниками предприятия, он отметил: «Пусть же храм, который сегодня здесь заложен, будет местом молитвы, размышлений, духовного очищения и духовной поддержки всех тех, кто работает на этом прославленном предприятии, создавая и приумножая славу Украины, славу народа и могущество государства». После этого патриарх Кирилл осмотрел цех № 97 «Южмаша», где размещены образцы всех ракет производства завода.