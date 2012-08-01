В США птица протаранила Boeing

В США птица врезалась в Boeing 737. В результате столкновения самолет получил огромную дыру в носовой части, сообщает ABC News.
Инцидент произошел во вторник, 31 июля, когда самолет авиакомпании United Airlines производил посадку в Международном аэропорту Денвера.
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Никаких серьезных повреждений Boeing 737, совершавший рейс из Далласа, не получил, он благополучно приземлился в 9:09 утра в Денвере и самостоятельно подрулил к телетрапу для высадки пассажиров, пишет НБН.
По словам пилота и эксперта по авиации Стива Коуэлла, нос самолета – самое безопасное место, куда могла врезаться птица.
По словам пилота и эксперта по авиации Стива Коуэлла, нос самолета – самое безопасное место, куда могла врезаться птица.
Фото: ABC News
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