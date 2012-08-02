В Севастополе перевернулась 90-тонная буровая установка

В Севастополе в районе железнодорожного вокзала на одной из строительных площадок в результате провала грунта перевернулась 90-тонная буровая установка. Провал был спровоцирован прошедшим ливнем.

«Вчера сделали площадку строители под машину буровую. Сделали ее ненадежно. Вечером пошел дождь. Машина весит больше 90 тонн. Пошел дождь, земля села – машина перевернулась, – рассказал КИА прораб строительной бригады Эльнур Гараев, добавив, что в результате происшествия никто не пострадал.

По его словам, падение произошло около семи часов утра. Рабочий день у строителей начинается на полтора часа позже.

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В то же время строитель уверен, что вечером 2-го августа буровая уже будет стоять.