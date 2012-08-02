В Индии автобус упал в пропасть: 27 погибших

{1-}На севере Индии автобус упал в пропасть. В результате катастрофы 27 человек погибли, 25 получили ранения. Об этом сообщает агентство Рress Trust of India со ссылкой на представителей национального Центра по чрезвычайным ситуациям (DMMC).

Инцидент произошел в 80 километрах от города Дехрадун - административного центра штата Уттаракханд.

По данным DMMC, автобус, на борту которого находились 52 пассажира, внезапно потерял управление и рухнул в пропасть глубиной 200 метров. Предположительно, причиной аварии стало плохое качество дорожного полотна, сообщает РИА Новости.

Поисково-спасательная операция осложняется ливнем на месте ДТП, отмечает агентство.

Напомним, 21 июля в Индии из-за камнепада автобус сорвался в пропасть, погибли 18 человек.

Как ранее писал Главред, 21 июля в Индии из-за камнепада автобус сорвался в пропасть, погибли 18 человек.

Справка: Индия - одна из первых стран в мире по количеству жертв ДТП. По статистике, каждый год около 110 тыс индийцев погибают в автомобильных катастрофах. Главными причинами этого являются плохие дороги, несоответствующее нормам техническое состояние автомобилей, а также постоянное нарушение правил дорожного движения.

Фото: deathcount.in

Новости по теме:

В Непале разбился автобус: погибли 35 паломников

В Индии автобус с паломниками упал с моста, погибли более 30 человек

В Индии автобус сорвался в пропасть, не менее 20 погибших