Донецкого мажора, насмерть сбившего двоих человек, назвали эпилептиком

{1-} В среду, 1 августа, в Донецке начался суд над Артемом Миргородским, коммерческим директором одной из компаний, который на Toyota Sequoia насмерть сбил двух человек, сообщает «Сегодня».

На суде выяснилось несколько фактов. Во-первых, при первичном опросе милиции на месте ДТП рядом с обвиняемым уже находилась адвокат. Во-вторых, исходя из материалов дела и слов адвокатов, свою вину водитель Toyota Sequoia не признает. Экспертиза показала, что он не был пьян или под воздействием наркотиков.

«Артем в момент совершения ДТП потерял сознание из-за приступа болезни. Он положительно характеризуется на работе. У него двое малолетних детей — 2007 и 2009 гг. рождения. Поэтому мы будем настаивать на оправдательном приговоре», — говорит адвокат Миргородского.

На вопрос издания, что за болезнь, приступ которой случился у Миргородского за рулем, адвокат ответила: «Надо смотреть материалы дела. С ходу назвать не могу».

«Да, по материалам уголовного дела у него такое заболевание, когда теряют сознание. Название сложное, назвать не могу, — говорит гособвинитель, прокурор Татьяна Никонова, — но мы еще будем этот вопрос исследовать. Может в суд экспертов вызовем. Если такое заболевание действительно есть — один вопрос, если надуманно — другой вопрос. Еще необходимо опросить 30 свидетелей. Предстоит очень большой объем работы».

Диагноз Миргородского — ключевой вопрос громкого дела. По словам Зуры Мамисашвили, сына одного из погибших, когда он приехал на место ДТП, очевидцы говорили о якобы эпилептическом приступе виновника ДТП. «Но такой приступ сопровождается не только потерей сознания, но и рвотой и непроизвольным мочеиспусканием. Но таких признаков я тогда не увидел», — говорит Зура, который работает хирургом.

Ранее «Главред» сообщал, что трагедия случилась вечером 15 ноября 2011 года — автомобиль Артема на большой скорости влетел в остановку общественного транспорта в Куйбышевском районе. Под колеса машины-убийцы попала 37-летняя учительница физкультуры школы №86 Анна Агеева и 57-летний кузнец Сулхан Мамисашвили. Десятки людей, возвращавшиеся с работы домой, стали очевидцами ужасного ЧП и едва не растерзали виновника аварии. Последнего взяли под стражу и возбудили уголовное дело по по ч. 3 ст. 286 УК (от 5 до 10 лет лишения свободы).

Фото: segodnya.ua, УГАИ УМВД Украины в Донецкой обл

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