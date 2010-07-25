В давке на музыкальном фестивале в Дуйсбурге погибли 10 человек

В давке, возникшей на музыкальном фестивале Love Parade в немецком городе Дуйсбург, погибли десять человек, информирует местная полиция. Еще 15 гостей мероприятия получили травмы. Сообщается, что причиной возникновения давки стала паника в толпе. Однако, чем она была вызвана, пока не ясно, информирует Корреспондент со ссылкой на материалы СМИ. Некоторые немецкие медиа передают, что давка возникла еще у самого входа на территорию, где проходит фестиваль. Издание Zeit пишет, что несмотря на случившееся, музыкальное мероприятие продолжается. Будет ли оно прервано, пока не известно. Всего на фестивале собрались около полутора миллионов человек. Крупнейший в мире фестиваль рейв-музыки Love Parade в среднем собирает не менее миллиона человек. В 2009 году фестиваль был отменен, поскольку тогдашняя столица Love Parade - город Бохум - заявил о неготовности принять всех желающих посетить мероприятие. Впервые Love Parade состоялся в 1989 году. До 2003 года фестиваль проводился ежегодно, однако затем, в 2004 и 2005 годах, было решено не устраивать Love Parade. В 2008 году, когда фестиваль проходил в Дортмунде, был поставлен рекорд посещаемости парада - на мероприятии побывали 1,6 миллиона человек.