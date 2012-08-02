Выжившая в ДТП в Польше украинка кроме мужа потеряла мать и сестру

{1-} 21-летняя Мария Мазуркевич из Тернопольской области, единственная выжившая во время ужасного ДТП, произошедшего в Польше 30 июля, ранее потеряла мать и сестру, сообщает «Сегодня».

В родных селах девяти погибших заробитчан — траур. Микроавтобус с десятью украинцами, трудившимися на местном консервном заводе, попал под поезд у Лодзи. В катастрофе выжила только Мазуркевич, у которой переломаны ноги. Она все еще не знает, что ее муж Ваня погиб (у них двухлетняя дочка, за которой присматривает свекровь). Односельчане вздыхают, что за девушкой ходит беда: сначала от рака умерла мать, потом погибла сестра.

Погибшие гастарбайтеры зарабатывали в Польше на лечение родных, выплату кредитов, ремонт («на ягодах» они получали 500—700 долл. в месяц). В одночасье их семьи лишились кормильцев. У водителя микроавтобуса, 30-летнего Владимира Матысюка, остались жена Татьяна, 11-летний сын Саша и двухмесячная дочка Вика.

Ужасная авария с украинцами в Польше: все подробности

«За пару дней до аварии мне снилось гнилое мясо с червями, это очень плохой сон. Рассказала мужу, попросила его быть осторожным. А он мне, мол, за меня не переживай, смотри за Сашей, не пускай его на пруд купаться. Накануне беды Викуся плакала всю ночь», — и тут Татьяна не выдерживает и начинает рыдать сама. Владимир недавно купил дом в кредит и, чтобы выплатить долг, поехал в Польшу.

Ранее «Главред» сообщал, что тела погибших украинцев должны доставить на Родину 2-3 августа.

фото: wyborcza.pl, dzienniklodzki.pl,

Новости по теме:

Тела украинцев, погибших в Польше, привезут на Родину 2-3 августа

В Польше идентифицировали 8 из 9 жертв страшного ДТП с украинцами

Польские врачи борются за жизнь украинки после ужасного ДТП

Возросло число жертв страшного ДТП автобуса с украинцами

Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше: 8 погибших