На Кировоградщине в смотровом колодце задохнулись два человека

{1-} В среду, 1 августа, в Светловодске Кировоградской области из-за нарушения мер во время проведения ремонта трубы водопровода в смотровом колодце от отравления, по предварительным данным, сероводородом погибли два человека.

Трагедия произошла днем, в 14.10. Оба погибшие - работники коммунального водопроводного предприятия «Днепр-Кировоград», (Светловодск). Об этом «Главреду» сообщила пресс-служба МЧС.

На месте происшествия работала оперативная группа Территориального управления МЧС в Кировоградской области.

Ранее «Главред» сообщал, что 29 мая в Борисполе Киевской области произошла трагедия – при очистке выгребной ямы в погибли три человека.

Также напомним, что в Тернополе произошло ЧП, вследствие которого погибли два человека. Двое мужчин обустраивали колодец. Один из них потерял сознание и упал внутрь. Его товарищ бросился ему на помощь, но тоже потерял сознание и упал на дно. Оказалось, что в колодце накопился смертоносный газ неизвестного происхождения.

фото: ttolk.ru

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