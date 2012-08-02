За повреждение почтовых ящиков грозит штраф в 8500 гривен

{1-} Нардепы-регионалы разработали и зарегистрировали в Раде законопроект, устанавливающий ответственность за повреждение почтовых ящиков. Вандалов будут штрафовать в размере от 100 до 300 не облагаемых налогом минимумов (от 1700 до 5100 грн). За повторное правонарушение, совершенное в течение года, грозит штраф от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов (от 5100 до 8500 грн).

По словам одного из авторов документа Валерия Бондыка, рассматривать заявления и налагать взыскания будут административные комиссии при горисполкомах. «Мы хотим гарантировать гражданину Украины право на почтовую коммуникацию, на ее тайну»,— подчеркнул Бондык в комментарии «Коммерсант-Украина».

Действующее законодательство не предусматривает никакой ответственности за порчу почтовых ящиков. По данным «Укрпочты», из 8,3 млн абонентских шкафов (содержащих от пяти до восьми почтовых ящиков), установленных в многоквартирных домах, 2,3 млн необходимо срочно отремонтировать, 1,5 млн — полностью заменить. Кроме того, нужно дополнительно установить 800 тыс. абонентских шкафов.

В «Укрпочте» одной из основных причин запущенного состояния почтовых ящиков считают их умышленное повреждение. «По нашим расчетам, для приведения всех абонентских почтовых шкафов в порядок необходимо не менее 280 млн грн»,— сказано в ответе гендиректора «Укрпочты» Оксаны Плотниковой на депутатский запрос авторов законопроекта.

В то же время глава подкомитета по вопросам телекоммуникаций и почтовой связи парламентского комитета по вопросам транспорта и связи Юрий Мороко (Партия регионов) отметил, что стоит пересмотреть размер штрафов: «Необходимо учитывать степень тяжести данного нарушения. Если ребенок баловался и сломал ящик, то, наверное, это чересчур — выставлять родителям 5 тыс. грн штрафа».

Ранее «Главред» сообщал, что Рада решила: «телефонным террористам» грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет. За принятие соответствующего закона проголосовали 264 депутата.

фото: handimada.tomsk.ru

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