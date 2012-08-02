Психиатр колорадского стрелка предупреждал, что он опасен для общества

{1-}В США, психиатр университета Колорадо Линн Фентон (Lynne Fenton) предупреждала своих коллег о том, что поведение Джеймса Холмса, застрелившего 12 человек на премьере нового фильма о Бэтмене, вызывает у нее беспокойство, что он может быть опасным для общества, пишет lenta.ru со ссылкой на телеканал The Denver Channel.

Что именно вызвало беспокойство у Фентон, не сообщается. Однако, отмечают источники телеканала, Холмс должен был сказать что-то "конкретное", а не общие слова. "Он, вероятно, сказал ей, что предпринял какие-то шаги для этого (преступления)", - цитирует The Denver Channel слова источника.

Ранее СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщали, что Холмс за несколько дней до совершения преступления поделился детальным планом с университетским психиатром, чье имя не сообщалась.

Группа оценки поведения и угрозы университета Колорадо так и не собралась, чтобы обсудить поведение Холмса, так как он подал документы на отчисление из университета. В местную полицию никаких предупреждений о возможной угрозе со стороны Холмса не поступало.

Напомним, Холмс застрелил 12 человек и ранил 58 на премьере фильма "Темный рыцарь: возрождение легенды" в кинотеатре Авроры (пригород Денвера) 20 июля 2012 года. 30 июля ему предъявили официальные обвинения по 142 пунктам.

фото: hedenverchannel.com

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