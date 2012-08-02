В Киеве в очередь за загранпаспортами становятся в 5 часов утра

{1-} В Киеве возник ажиотаж вокруг центров по выдаче загранпаспортов. А в Бортническом центре люди занимают очередь с 5-ти часов утра. Некоторым приходится приезжать по несколько раз, ведь есть разные поводы, под которыми с первого раза не выдают документов

Попытки записаться через Интернет желающих оформить паспорт провалились. Люди объясняют, что система загружена, поэтому приходится все делать вживую, сообщает ТСН.

В самом центре выдачи паспортных документов такой ажиотаж объясняют тем, что сейчас лето, и люди массово едут в отпуска. А их центр очень популярен, потому что работает по удобной электронной системе - процедура оформления занимает не более 10 минут.

Очереди же огромные, потому что рассчитан центр на меньшее количество людей - строился как экспериментальный.

«Большие очереди, очевидно, говорят и о том, что благосостояние людей растет, очень много желающих съездить заграницу», - сделала вывод представитель межрегионального центра выдачи паспортных документов Ольга Загородян.

Людям советуют утром массово не приезжать, а регистрироваться течение дня. Тогда и очереди станут незаметными.

Ранее «Главред» сообщал, что с 1 августа Турция облегчила для украинцев въезд, сделав его безвизовым. Всего же украинцы имеют право на безвизовый въезд в около 40-ка стран. Полный список смотрите ЗДЕСЬ.

фото: trust.ua

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