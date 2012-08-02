Разыскиваемого Италией украинца-педофила задержали в России

{1-}В России сотрудники полиции Северной Осетии 1 августа задержали 34-летнего украинца, объявленного в розыск правоохранительными органами Италии по подозрению в совершении развратных действий сексуального характера в отношении 5-летней дочери.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД России по Республике Северная Осетия-Алания, пишет Сегодня.

По данным ведомства, мужчина был объявлен в международный розыск правоохранительными органами Неаполя в апреле.

Разыскиваемого обнаружили сотрудники отделения Национального центрального бюро Интерпола МВД по РСО-Алания в одном из районных центров республики.

В настоящий момент он арестован. В ближайшее время подозреваемый будет экстрадирован в Неаполь.

Напомним, 1 августа текущего года в Симферополе был задержан гражданин России, подозреваемый в организации преступной группы, занимавшейся растлением несовершеннолетних на территории РФ.

По информации спецслужб Украины данные о разыскиваемом, жителе Екатеринбурга, поступили от коллег из полицейского управления по Свердловской области.

Задержанный, фамилия которого не называется, подозревается в организации преступной группы, занимавшейся «действиями сексуального характера с заведомо не достигшими 16-летнего возраста подростками, вовлечением их в занятие проституцией, а также торговлей несовершеннолетними в целях их дальнейшей сексуальной эксплуатации».

фото: sociolab.net

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