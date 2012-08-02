Здоровье пострадавших в ДТП в России украинцев средней тяжести - медики

Cостояние здоровья граждан Украины, пострадавших 1 августа вечером в ДТП в Псковской области, оценивается как средней тяжести, сообщили в Опочецкой районной больнице, пишет "Интерфакс-Украина".

По данным медиков, у раненых молодых мужчин в возрасте от 18 до 30 лет - в основном, переломы, ушибленные раны, кровотечения, есть больные с черепно-мозговыми травмами, ушибами головного мозга.

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По словам источника, о транспортировке украинских граждан в другие лечебные учреждения речь пока не идет.

Напомним, 1 августа в Опочецком районе произошло ДТП: микроавтобус "Мерседес Спринтер" с гражданами Украины столкнулся с автомобилем "Мицубиси".

В микроавтобусе находились девять человек, они направлялись в Санкт-Петербург. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали восемь пассажиров микроавтобуса.

Водителя "Мицубиси" с петербургскими номерами от удара выбросило из автомобиля, он скончался на месте. Автомобиль "Мицубиси" загорелся.

Пострадавшие доставлены в Опочецкую центральную районную больницу.

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