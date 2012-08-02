Сегодня в Украине отмечают День ВДВ

{1-}Сегодня, 2 августа, украинские десантники разных поколений отмечают День Воздушно-десантных войск.

В Украине день ВДВ отмечают в городах, в которых дислоцируются аэромобильные войска: Житомир, Львов, Николаев, Гвардейское и Десна. Кроме того, бывшие десантники собирается в крупных городах.

Напомним, на днях Президент Украины Виктор Янукович ввел в Украине День высокомобильных десантных войск.

« С целью возрождения и развития национальных военных традиций, учитывая важную роль ВДВ в обеспечении обороноспособности государства, постановляю... установить в Украине День ВДВ, который отмечать ежегодно 2 августа», - говорится в указе.

Кроме того, указом признан утратившим действие указ президента от 2 августа 1999 г. № 937 «О Дне аэромобильных войск».

День ВДВ также бурно отмечают в России и Беларуси.

СПРАВКА. День ВДВ отмечается 2 августа, так как в этот день 1930 года на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем впервые было выброшено на парашютах десантное подразделение в количестве 12 человек для выполнения тактической задачи.

Первое подразделение ВДВ было сформировано в 1931 году, в Ленинградском военном округе, авиамотодесантный отряд насчитывал 164 человека. До 1946 ВДВ находились в составе ВВС. С 1946 - в составе сухопутных войск Вооруженных Сил СССР, но в непосредственном подчинении министру обороны.

В 1991 году ВДВ признаны самостоятельным родом войск.

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