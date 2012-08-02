На Олимпиаде Украина занимает 13-е место

Украина занимает 13-е месте в неофициальном медальном зачете лондонской Олимпиады. По итогам пяти дней соревнований в активе украинских атлетов – 2 золотых и 4 бронзовых медали.

Второе олимпийское «золото» Украине в среду, 1 августа, принесла парная четверка в академической гребле. Чемпионками стали Яна Дементьева, Анастасия Коженкова, Наталья Довгодько та Екатерина Тарасенко, сообщает радио «Свобода».

Бронзовые награды получили олимпийская чемпионка Пекина саблистка Ольга Харлан та Елена Костевич, которая во второй раз на лондонской Олимпиаде поднялась на третью ступеньку пьедестала, – в этот раз в стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 метров.

Возглавляет медальный зачет Лондона Китай – у спортсменов этой страны 17 золотых, 9 серебряных и 4 бронзовых награды. По общему количеству призовых мест китайцам почти не уступают американцы – 12 золотых, 8 серебряных, 9 бронзовых медалей.

фото: london2012.com

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