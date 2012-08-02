Грузовой "Прогресс" успешно причалил к МКС по ускоренной схеме

2 августа 2012, 09:14

{1-}2 августа российский грузовой корабль "Прогресс", на котором отрабатывалась ускоренная схема сближения с МКС, успешно причалил к орбитальному комплексу.

"В 05:18 мск "Прогресс М-16М" причалил к стыковочному модулю "Пирс" в автоматическом режиме", - сообщили в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП), пишет ИТАР-ТАСС.

Впервые в истории эксплуатации МКС корабль сближался с орбитальным комплексом по укороченной, 6-часовой схеме. По словам эксперта ЦУП, специалисты "несколько лет занимались разработкой новой схемы, тестировали ее на Земле, обсуждали с космонавтами". Теперь, после успешных летных испытаний, укороченная схема стыковки будет применена и на следующем "грузовике".

"Грузовик нужен только для отработки технологий, - пояснил эксперт. - В дальнейшем планируется использовать укороченную схему во время полетов пилотируемых "Союзов". Это значительно облегчит жизнь и сохранит здоровье космонавтам и астронавтам, вынужденным в течение двух суток мучиться от холода, отсутствия горячей еды, а также от неприятных симптомов адаптации организма к невесомости в тесном пространстве корабля.

"Прогресс М-16М" доставил на МКС более 2,6 т различных грузов, в том числе продукты, воду, баллоны с воздухом и кислородом, санитарно-гигиенические средства, топливо, оборудование для модулей станции. Помимо этого, экипаж МКС-32 (россияне Геннадий Падалка, Сергей Ревин, Юрий Маленченко, американцы Джозеф Акаба, Сунита Уильямс и японец Акихико Хосидэ) получил посылки от семей и психологов.

Среди грузов "Прогресса" - ферментатор и посевной материал для проведения эксперимента "Каскад". В этих исследованиях космонавты сами выступают в качестве биотехнологов: самостоятельно вводят посевной материал в биореактор прямо на орбите. Ранее эта операция проводилась на Земле, и биоматериал летел до станции двое суток, что приводило к побочным эффектам и нарушало чистоту исследований. "Впервые мы отправили в ферментаторе микоризные грибы, на основе которых делается подкормка для растений на Земле", - сказал руководитель нескольких биотехнологических исследований на МКС Татьяна Крашенинникова.

Живущие в корнях микоризные грибы выделяют полезные вещества - иммуномодуляторы, помогающие растениям выжить в неблагоприятных условиях. В космосе ученые надеются вывести более активные штаммы. Опыт, накопленный на МКС, в дальнейшем поможет наладить лабораторное производство различных культур, необходимых для длительных межпланетных полетов и планетарных станций.

Кроме того, на борту "грузовика" - укладка для заключительного этапа эксперимента "Асептик" (разработка методов и бортовых технических средств обеспечения асептических условий проведения экспериментов в космосе), а также пенал для биотехнологического эксперимента "Женьшень-2". В нем на станцию прибыли уже побывавшие ранее в космосе клетки растения с романтическим названием "стефания розовая" в компании со штаммами воробейника, биомассу которых в дальнейшем можно будет использовать как субстанцию для приготовления медицинских препаратов, а также в пищевой промышленности и косметологии.

Специалисты по питанию, кроме стандартных рационов, загрузили на борт "Прогресса" 13 кг свежих фруктов и овощей - яблоки, апельсины, грейпфруты, томаты, а также один килограмм репчатого лука. Все плоды упакованы в специальные контейнеры, позволяющие сохранять их свежими в течение нескольких месяцев. Кроме того, космонавты получили около 20 наименований продуктов по индивидуальным заказам: мясные блюда, морепродукты, компоты и т.д.

В посылках от психологов и семей космонавты также найдут немало деликатесов - шоколадные конфеты, сухофрукты, орехи и другие лакомства, которые не только разнообразят меню "небожителей", но и поднимают им настроение. Кроме того, новичку Ревину отправили книги и различные сувениры с символикой, которые он в сентябре вернет на Землю.

С прибытием "Прогресса М-16М" на российском сегменте МКС будут заняты все четыре стыковочных узла. У модулей "Рассвет" (МИМ-1) и "Поиск"( МИМ-2) пришвартованы "спасательные шлюпки" - пилотируемые корабли "Союз ТМА-05М" и "Союз ТМА-04М", а на стыковочном узле служебного модуля "Звезда" находится третий европейский "грузовик" серии ATV - "Эдоардо Амальди".

фото:mcc.rsa.ru

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