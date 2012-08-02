Потоп в Крыму: пострадали более 100 домов

1 августа в Крыму в Черноморском районе в результате сильного ливня произошло подтопление дождевыми потоками 112 частных жилых домов, сообщили в пресс-службе МЧС.

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По данным службы в четверг, 2 августа утром, подтоплено дома в трех населенных пунктах, а именно: с. Красная Поляна - 86 домов, с. Внуково - 24 дома и пгт Черноморское - 2 дома. Уровень воды после ливня в подтопленных домах достигал от 0,2 до 1 м.

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"По состоянию на 07:00 2 августа подтопленных домов нет. Остаются подтопленными отдельные приусадебные участки и подвальные помещения. Жертв и пострадавших нет", - отмечает МЧС.

На месте происшествия работает оперативная группа Главного территориального управления МЧС в АР Крым.

Напомним, директор Киевского эколого-культурного заповедника Владимир Борейко в комментарии «Главреду» ранее заявлял, что угроза наводнений не менее опасных, чем на Кубани, актуальна и для Украины.

По его словам, главные зоны риска для украинцев – это водохранилища: Киевское, Каневское, Запорожское и другие.

Другие же эксперты говорят об угрозе наводнения не тольков Киеве, но и в Крыму, Карпатах.

фото: sobytiya.info; crimea.comments.ua

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