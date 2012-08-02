Регионалу грозит штраф в 680 гривен за лихачество

{1-} Сотрудники Госавтоинспекции заинтересовались бешеной ездой нардепа-регионала Владислава Лукьянова, разогнавшегося до 240 км/ч. Правовые основания для привлечения народного избранника к ответственности у инспекторов есть. Если ГАИ соберет достаточную доказательную базу, Лукъянову грозит штраф в 680 гривен.

«В настоящий момент у нас есть все основания для привлечения к ответственности лица, если оно публично заявляет о своих действиях, и это подтверждается доказательствами видео, размещенного в средствах массовой информации», - заявил зам руководителя управления ГАИ Владимир Резников в комментарии ТСН

Сам Лукьянов сообщил, что готов отвечать по закону.

Ранее «Главред» соощал, что Лукьянов выложил в Facebook фото, на котором зафиксировано, что он ехал по Одесской трассе на скорости 240 километров в час. Журналистам автогонщик в костюме продемонстрировал еще большую скорость – 270 км/ч.

Фото: Facebook/Владислав Лукьянов

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