Компания Ахметова начала подготовку к реконструкции киевского ЦУМа

2 августа 2012, 09:52

Компания ЭСТА Холдинг начала подготовительные работы по проекту реконструкции киевского ЦУМа с реставрацией его главных фасадов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

 Работы выполняют специалисты крупнейшей европейской строительной компании Strabag.

 В рамках подготовительных работ был проведен демонтаж технически устаревшего и непригодного для дальнейшей эксплуатации инженерного оборудования. Речь идет об электрооборудовании (проводке, светильниках, распределительных щитах), вентиляционном оборудовании, установленном в 1970-е годы, системах пожарной безопасности, находящихся в аварийном состоянии, системах водоснабжения, канализации и теплоснабжения.

 «Для демонтажа вышеуказанных инженерных систем была снята обшивка стен, потолков и колонн. Также были демонтированы технически устаревшие лифты и эскалаторы и разобрана часть перегородок, находящихся в аварийном состоянии. Чтобы исключить вероятность проседания внутреннего двора, были проведены работы по укреплению аварийного подвала здания. Наиболее характерные элементы интерьера ЦУМа, такие как мраморные лестницы, были разобраны и законсервированы для дальнейшего использования в интерьере реконструированного универмага», - сообщает компания.

 На данный момент комплекс подготовительных работ близится к завершению, идет работа по организации будущей строительной площадки, в том числе подготовка к установке забора, и проводится регулярный вывоз мусора и очистка территории.

 «Мы хотим как можно быстрее открыть обновленный ЦУМ киевлянам и вернуть универмагу статус главного магазина страны. Именно поэтому мы начали подготовительные работы параллельно с согласованием проекта реконструкции», - отметил Максим Громадцов, исполнительный директор ЭСТА Холдинг.

 В настоящее время проект реконструкции ЦУМа проходит согласование в Управлении охраны памятников и культурного наследия КГГА, Министерстве культуры Украины и других уполномоченных органах.

 Также идет доработка проекта с учетом замечаний, полученных после одобрения проекта реконструкции на Градостроительном совете Киева. В частности, дорабатывается целесообразность использования стекла на верхних этажах здания. После доработки проекта и получения всех необходимых согласований проект будет передан на государственную экспертизу. Работы непосредственно по реконструкции киевского ЦУМа смогут начаться только после ее прохождения.

 Напомним, открытие реконструированного киевского ЦУМа намечено на начало 2015 года.

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