Сын рассказал о завещании Богдана Ступки

2 августа 2012, 09:58

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Богдан Ступка, скончавшийся 22 июля, за три дня до смерти продиктовал сыну завещание, в котором назвал имя своего преемника в театре им.И.Франко.

Об этом Остап Ступка рассказал в интервью Сегодня.

«За три дня до смерти папа диктовал мне, когда уже не мог не только держать ручку, но и говорил с большим трудом», – вспоминает Остап.

По его словам, в завещании художественным руководителем театра, которому выдающийся украинский актер отдал более 30 лет жизни, действительно назван Станислав Моисеев, с которым Богдан Сильвестрович был в очень хороших отношениях.

«Они были в хороших отношениях, работали вместе. Станислав Анатольевич отличается мудростью, выдержанностью. Он тоже ученик Олейника, Данченко. Может продолжить те идеи, которые были заложены его предшественниками. А как оно будет дальше — посмотрим», – рассказал Остап Ступка.

«Было (в завещании. – Ред.) еще кое-что… Если оно будет, то будет, а пока я не хочу об этом говорить. Но это тоже связано с одной должностью в театре», – добавил Остап.

Что касается дальнейшей судьбы театра, который Богдан Ступка возглавлял 10 лет, то, по мнению Остапа, изменения могут быть, но они вряд ли коснутся талантливых, работающих актеров.

«К тому же реформа — вещь непростая, ее не сделаешь за один день. Все должно быть аккуратно, грамотно. Не думаю, что это будет резко, жестоко. А, может, и вообще ничего не будет», – рассказал он.

«Актеры в театре выходят на работу только 18 августа. Соберутся люди, поговорят с ним ( с Моисеевым. – Ред.) Нужно успокоиться, пообщаться, услышать от него, чего он хочет, и внести какие-то свои предложения. Я верю, что все будет хорошо. Поверьте, ему тоже нелегко. Его тоже гложут сомнения… Но у него есть свое видение: нужно выходить на мировой уровень. Для этого нужны такие реформаторы. Он — режиссер, а отец режиссером не был», – добавил Остап.

А на сегодняшний день решается вопрос о том, чтобы сделать в кабинете художественного руководителя театра им. И Франко, Героя Украины Богдана Ступки, лауреата Шевченковской премии, народного артиста Богдана Ступки мемориальный музей.

Как ранее писал Главред, 24 июля, Украина простилась с художественным руководителем Национального театра им.Ивана Франко, лауреатом Шевченковской премии, Героем Украины, великим украинским актером Богданом Ступкой. Народного артиста похоронили на Байковом кладбище столицы. Провести в последний путь легендарного актера театра Франко, в котором Ступка работал 34 года, пришли тысячи его поклонников.

А 25 июля появилось сообщение о назначении исполняющим обязанности художественного руководителя Национального театра имени Ивана Франко, который до самой смерти возглавлял Богдан Ступка,  Станислава Моисеева, возглавлявшего последние 15 лет  Киевский академический Молодой театр. В приказе министра он назван исполняющим обязанности художественного руководителя театра, но, по мнению экспертов, другую кандидатуру на эту должность искать уже не будут.

фото: segodnya.ua

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