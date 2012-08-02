Украинки о золоте на Олимпиаде: главное – не поймать щуку

Украинский квартет - Яна Дементьева, Анастасия Коженкова, Наталья Довгодько и Екатерина Тарасенко - взявший золото в академической гребле на Олимпиаде в Лондоне, заявил, что самым главным для них было не «поймать щуку», сообщает «Сегодня».

«На протяжении сезона разрыв был и больше, а здесь мы мало выиграли. На тысяче метров я кричала девушкам: «Не садимся!» А на 750: «Идем финиш!» Обычно все начинают ускоряться перед финишем за 500 метров. А мы раньше, чтобы было преимущество, — рассказывает Дементьева. — Выходя на старт, я, как загребная, говорила команде, что мы ни одного гребка никому не подарим».

«А еще Яна нам говорила, что четыре сердца должны биться как одно. Поэтому, когда мы выходили на разминку, у нас были четыре маленьких сердца. А когда вышли на старт — одно большое», — добавляет Коженкова.

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«Это я его в Днепропетровске купила за неделю до отъезда», — признается Тарасенко. «А еще было приятно, что нас золотыми медалями награждал Сергей Бубка. Это стало полной неожиданностью. Он сказал, что звонили президент страны, премьер с поздравлениями. Очень приятно, стоя на наградном плоту, услышать, что твое достижение оценили на высшем уровне», — говорит Дементьева.

Коженкова по возвращении домой планирует серьезно поговорить с мамой. «Думаю сделать себе третью татуировку, связанную с победой на Олимпиаде, — говорит Настя. — У меня уже есть два тату — цветок чертополоха, и украинский орнамент».

На Олимпиаде Украина занимает 13-е место

Что было самым главным на дистанции? «Не «поймать щуку», — уверена Коженкова. — Это когда весло уходит под воду. Я, как рулевая, с этим справилась. Точно вела лодку». А еще Настя вспомнила, как попала на греблю: «Занималась баскетболом в родном Ковеле. А мои одноклассники мыли автомобили на заправках, собирая деньги на жвачки. И в один из дней там проезжал тренер Александр Горовой. Говорит: «Ребята, чем вы страдаете? Давайте спортом заниматься». А еще спросил, нет ли у них знакомых высоких девушек. Потом уже познакомился со мной и пригласил в Киев».

Ранее «Главред» сообщал, что Украина занимает 13-е месте в неофициальном медальном зачете лондонской Олимпиады. По итогам пяти дней соревнований в активе украинских атлетов – 2 золотых и 4 бронзовых медали.

фото: НОК УКраины

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