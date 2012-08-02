За расстрел тренера ФК «Буковина» киллеры получили 4 и 7 лет тюрьмы

{1-} Суд приговорил двоих жителей Черновцов, стрелявших в октябре 2011 года в главного тренера футбольного клуба «Буковина» Вадима Зайца, к 7 и 4 годам тюрьмы, сообщает «Сегодня».

Как выяснили следователи, год назад 30-летний Виталий Гуцуляк с 25-летним Александром Голубковым за 4 тыс. евро согласились «выбить» из одного бизнесмена долг в почти четверть миллиона гривен. Сначала они устроили пожар в доме жертвы, расстреляв из обреза бутылку с горючим. Но припугнуть не удалось.

Поэтому когда через два месяца увидели на улице BMW, которое приняли за авто бизнесмена, устроили пальбу. Пули прошили дверцы «бэхи» и ранили его хозяина. Вечером из новостей «охотники» узнали, что подстрелили не того человека, просто машины идентичные, а номерные знаки отличались лишь в одной цифре.

При задержании у Голубкова нашли пистолет «Zorakи» с зарядами и металлический кастет, и наркотики. А в подвале его дома обнаружили еще и целый арсенал. Раньше Голубков со своим подельником жестоко избили еще одного предпринимателя.

Ранее «Главред» сообщал, что пуля попала в дверцу автомобиля, когда Заец садился за руль. Пуля прошила дверцу авто и попала тренеру в колено. При этом мотивы стрельбы в тренера были не понятны.

фото: sport.ua

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