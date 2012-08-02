Завтра в Украине сохранятся жара и дожди

{1-} В пятницу, 3 августа погоду в Украине обусловит область пониженного давления. Ожидаются отдельные кратковременные дожди, на юге местами сильные ливни, грозы, град.

В Киеве и области ночью без осадков, днем отдельные кратковременные дожди. Температура ночью 17-19 градусов, днем жара 30-34. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, сообщает ТСН.

В западных областях отдельные кратковременные дожди. Температура ночью 14-17 градусов, днем 25-30, в Карпатах 22-24 градуса. Ветер северо-восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

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В северных областях ночью без осадков, днем отдельные кратковременные дожди. Температура ночью 16-19 градусов, днем жара 30-34. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В центральных областях отдельные кратковременные дожди. Температура ночью 17-19 градусов, днем жара 30-34. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В восточных областях лишь на Харьковщине пройдут кратковременные дожди. Температура ночью 18-20, днем жара 30-34 градуса. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В южных областях ночью без осадков, днем местами сильные ливни, грозы, град, шквалы, 15-20 м/с. Температура ночью 18-24 градуса, днем жара 30-35. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

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