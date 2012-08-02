Украинцы все реже женятся, а рождаемость растет

2 августа 2012, 10:53

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В Украине с каждым годом растет число незарегистрированных браков и внебрачных детей: наши соотечественники все реже женятся официально, а рождаемость, по данным Госстата, растет.

Семейные пары все реже регистрируют отношения, причем даже рождение ребенка не является поводом для официального оформления брака, сообщает ТСН.

По данным Минсоцполитики, в 2011 году в Украине родилось около 200 тысяч детей, из которых более 20% рождены вне брака. Еще десять лет назад доля таких детей составляла около 10%.

Растет и доля незарегистрированных отношений: так в 2011 году 8,8% опрошенных сотрудниками Украинского института социальных исследований им. Яременко сказали, что живут в официально не зарегистрированном браке. Для сравнения: в 1996 году таких в Украине было 3,2%, а в 2006 году - 6,2%.

В то же время, в Европе гражданские браки и внебрачные дети – давно стали обычным явлением. Так, в ЕС в 1990-м было 17,4% внебрачных детей, а сейчас 37,4%.

"Сегодня Европа переживает кризис семьи, как общественного института, а Украина только подходит к этому этапу. Мне кажется, что у нас еще все впереди, еще будет хуже, потому что, например, в Дании 54% детей рождаются вне брака", – говорит Ольга Балакирева, глава правления Украинского института социальных исследований им. Яременко.

Украинцы весьма лояльны к гражданским бракам. В опросе, проведенном Институтом Горшенина, большинство украинцев одобрили добрачные половые отношения и гражданский брак.

"Зарегистрированный брак еще не гарантирует счастливой семейной жизни и сохранения брака. Возможно, рост числа незарегистрированных браков - это признание молодыми парами того факта, что официальные вещи не так важны, как их личные чувства", – объясняют психологи.

По данным Госкомстата, в Украине каждый пятый ребенок рожден вне брака. "Чтобы понять полную картину, нужно понимать, кто рожает таких детей, возрастная категория и социальный статус у таких матерей, - рассуждает Елена Долгая, - это при Советском Союзе рождение внебрачных детей осуждалось обществом, сейчас ситуация изменилась. Я знаю несколько примеров, когда очень благополучные пары регистрировали свой брак через два-три года после рождения ребенка".

Причины могут быть разные. Иногда, пара просто не хочет оформлять отношения.

"Почему мы не женимся? Наверное, привыкли так жить. Да и глупо женится через столько лет. Для всех наших друзей и знакомых мы - муж и жена. К тому же нашему сыну уже 14 лет - уже пора к его свадьбе готовится, а не свою затевать", - рассуждает Константин Бойко, музыкальный продюсер.

А самый распространенный вариант матерей-одиночек – молодые мамы. По данным Минсоцполитики, каждая вторая девушка, ставшая матерью в 18 лет, рожает ребенка вне брака. Причем, чем моложе матери, тем больше среди них одиночек.

Кроме того, родители часто не хотят оформлять отношения, чтобы получить побольше льгот и доплат от государства.

"Матерям одиночкам, кроме декретных и единовременного пособия при рождении, государство еще доплачивает от 270 до 540 гривен в месяц, в зависимости от возраста ребенка. Такие выплаты осуществляются до достижения ребенком 18 лет", - поясняет Лев Пащенко, практикующий юрист.

Кроме этого такие мамы имеют льготы, и на фоне растущих коммунальных тарифов такой бонус может быть важным для молодой семьи.

Но есть и еще одна, редкая категория гражданских отношений и отцов внебрачных детей – чиновники и госслужащие из судебной и силовых структур. Не секрет, что народные депутаты, чиновники, различные служащие, чиновники-милиционеры, сотрудники налоговой, прокуратуры, судьи и др. - пытаются как можно сильнее держать дистанцию от бизнеса (только формально, разумеется).

"Мой бизнес записан на мою гражданскую жену - мы с ней вместе шесть лет и у нас двое детей, в сентябре у нас родиться еще один малыш", - говорит Игорь К.

Как ранее писал Главред, за период с января по май 2012 года во всех регионах Украины возросла рождаемость и снизился уровень смертности.

Уровень рождаемости увеличился с 10,3 до 11,0 родившихся на 1 тыс. населения, сообщает Госстат Украины зафиксировал рост рождаемости

"За январь-май 2012 года в Украине родилось 208,3 тыс детей, что на 13,9 тыс больше чем за соответствующий период прошлого года", - указывается в сообщении Госстата.

"Рост рождаемости был зафиксирован во всех регионах страны. В Волынской, Закарпатской, Ровенской областях и Киеве уровень рождаемости превысил уровень смертности", - подчеркивается в сообщении.

фото: childnmom.ru/

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