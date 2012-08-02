Умер художник-постановщик фильма "Сибирский цирюльник"

{1-}На 72-м году жизни умер заслуженный художник РФ Владимир Аронин, работавший над фильмами "Сказки старого Арбата" и "Не стреляйте в белых лебедей", "Борис Годунов".

Кроме того, Аронин неоднократно сотрудничал с Никитой Михалковым. Он принимал участие в работе над картинами "Автостоп", "Утомленные солнцем" (подразумевается как оригинальная лента 1994 года, так и два продолжения - "Цитадель" и "Предстояние") и "Сибирский цирюльник", пишет ИТАР-ТАСС.

По данным пресс-службы Союза кинематографистов РФ, прощание с художником состоится 3 августа в ритуальном зале ЦКБ, отпевание пройдет в храме Троекуровского кладбище, а похороны - на аллее выдающихся деятелей кино и театрального искусства Троекуровского.

Владимир Аронин - выпускник художественного отделения ВГИК, с 1970 года работал художником-постановщиком на киностудии "Мосфильм". "Отличительной чертой его деятельности всегда была необыкновенная влюбленность в свое дело", - считают в Союзе кинематографистов.

Напомним, 22 июля в Киеве на 71-м году жизни умер выдающийся украинский актер, лауреат Шевченковской премии, Герой Украины, директор Национального академического драматического театра им. Ивана Франко Богдан Ступка.

Фото: 1tv.ru

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