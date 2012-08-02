Сегодня на Олимпиаде украинцы поборются еще за 4 золота

{1-} В шестой соревновательный день Олимпиады в Лондоне будут разыграны 18 комплектов медалей в 10 видах спорта — плавании, академической гребле, дзюдо, велоспорте, гребном слаломе, спортивной гимнастике, фехтовании, стендовой стрельбе, стрельбе из лука и настольном теннисе. Украина претендует на 4 золота.

Из украинской сборной за медали будут бороться дзюдоисты Артем Блошенко (до 100 кг) и Марина Прищепа (до 78 кг), Любовь Шулика и Елена Цьось — в женском командном спринте на велотреке, а также представители академической гребли в двойке парной Дмитрий Михай и Артем Морозов, сообщает zn.ua.

Больше всего комплектов медалей — четыре — разыграют пловцы. Чемпионы и призеры Игр определятся в следующих дисциплинах: у мужчин — 200 метров на спине и 200 метров в комплексном плавании, у женщин — 200 метров брассом и 100 метров вольным стилем.

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Три финала состоятся в академической гребле. У мужчин медали разыграют двойки парные и четверки распашные без рулевого (легкий вес), у женщин — восьмерки.

2 августа также станут известны обладатели двух комплектов наград в турнире по дзюдо.

Финальные состязания пройдут у женщин в весовой категории до 78 кг, а у мужчин — в весовой категории до 100 кг.

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На велотреке состоятся финалы в командном спринте у женщин и мужчин.

В гребном слаломе определятся победители и призеры в соревнованиях каноэ-двоек у мужчин и байдарок-одиночек — у женщин.

В спортивной гимнастике женщины разыграют медали в многоборье.

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В стендовой стрельбе мужчины поборются за победу в упражнении дабл-трэп, входящем в олимпийскую программу с 1996 года.

В стрельбе из лука определятся чемпионы и призеры в личном первенстве среди женщин.

В настольном теннисе станут известны победители в одиночном разряде среди мужчин.

Напомним, что Украина занимает 13-е месте в неофициальном медальном зачете лондонской Олимпиады. По итогам пяти дней соревнований в активе украинских атлетов – 2 золотых и 4 бронзовых медали.

фото: НОК Украины

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