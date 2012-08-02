На Донбассе воду с запахом дуста признали не опасной для здоровья

{1-}В Донецкой СЭС заявили, что запах дуста в водопроводной воде появился от сине-зеленых водорослей. Удалить запах невозможно, однако он «не представляет угрозы для жизни и здоровья населения.

Как говорится в сообщении областной СЭС, водопроводная вода, которая в Донецке, Горловке, Енакиево, Краматорске и других городах области в последнее время приобрела специфический запах, не несет угрозы здоровью людей, пишут Украинские новости.

По данным СЭС, в связи с установленными аномально высокими уровнями температурами в реке Северский Донец, которая является основным источником питьевого водоснабжения Донецкой области, упал уровень воды.

С целью пополнения ее водности с 11 июля в реку начал осуществляться временный сброс воды из Краснопавловского водохранилища, которое содержит большое количество сине-зеленых водорослей различного видового состава.

Отдельным водорослям (афанизоменон, анабена) этого водохранилища присущ запах дуста — затхлый, застойный, болотный, — который, соответственно, передался в питьевую воду.

Специалисты заинтересованных служб области принимают меры, в том числе технологического характера, для предотвращения попадания водорослей в питьевую воду и удаления запахов.

По данным СЭС, из-за крайне бурного развития водорослей «полностью удалить неприятный запах из питьевой воды, к сожалению, пока не представляется возможным... Наличие в воде неприятного запаха не представляет угрозы для жизни и здоровья населения».

По данным лабораторий, отклонения качества питьевой воды по микробиологическим и санитарно-химическим (за исключением запаха) показателям не зарегистрировано.

Впрочем, как отмечает СЭС, учитывая наличие неприятного запаха в воде, для питьевых нужд можно рекомендовать употреблять воду фасованную, природную или доочищенную из розничной сети, отпускаемую в тару потребителей.

Питьевую же воду из городского водопровода СЭС рекомендует отстаивать.

Как сообщал ранее Главред, в Донецке из кранов горожан течет вода с червями.

фото: gipoteza.net

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