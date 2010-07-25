В Мексике обнаружено массовое захоронение жертв наркоторговцев

Правоохранительные органы Мексики обнаружили на севере страны массовое захоронение людей, которые, по версии полиции, могли стать жертвами разборок враждующих наркокартелей. Массовое захоронение размером с футбольное поле — примерно 40 на 70 метров — было обнаружено мексиканскими силами безопасности в штате Нуэво-Леон, неподалеку от Монтеррея, пишет «Зеркало недели» со ссылкой на материалы местных СМИ. На его месторасположение указал неизвестный, позвонивший на днях в полицию. Рядом с братской могилой обнаружены следы крови, а на ее дне — бензин. Предположительно, бандиты сначала пытали своих жертв, а затем убивали, сбрасывали в яму тела. Пока в массовом захоронении обнаружены тела 38 человек — 36 мужчин и двух женщин. Сейчас полиция занимается поиском других подобных могил в этой районе. За последние месяцы уровень преступности в Ноуэво-Леон существенно вырос. По мнению полиции, это объясняется ожесточением борьбы между двумя враждующими наркокартелями, которые пытаются установить контроль над маршрутами поставки наркотиков из Мексики в США. С 2006 года, когда мексиканское правительство объявило о начале крупномасштабной операции, направленной на борьбу с наркомафией, в результате криминальных разборок в стране погибли почти 25 тысяч человек.