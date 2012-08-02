Мадонна уже прилетела в Украину

В ночь на 2 августа Украину прилетела американская певица Мадонна, которая в субботу, 4 августа, должна дать концерт в Киеве на НСК «Олимпийский».
Частный реактивный самолет суперстар приземлился в Борисполе в 3.00, сообщает «ТСН. Особливе»
Певица вылетела в украинскую столицу сразу после концерта в Варшаве.
С Мадонной помимо ее команды прилетели и дочь певицы Лурдес, и ее молодой любовник Ибрагим Заибат.
С собой мировая звезда взяла огромное количество чемоданов и коробок с реквизитами, для перевозки которых выделили отдельный микроавтобус.
Ранее «Главред» сообщал, что после концерта в Париже недовольные зрители освистали Мадонну. Выступление певицы продлилось всего 45 минут.
фото: tsn.ua
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