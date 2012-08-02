На одесской трассе слетели в кювет два БТРа

На трассе "Одесса-Киев" слетели в кювет и перевернулись два бронетранспортера, укомплектованные водометами, передает "Трасса Е-95".
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По данным ГАИ, авария произошла из-за того, что боевые машины не были достаточно прочно закреплены на грузовой платформе фуры, которая перевозила их в Киев.
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Во время движения грузовика два БТР отцепились и на ходу рухнули в кювет, где перевернулись, при этом повредив отбойник на обочине.
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В данный момент боевые машины вытащили из кювета и поставили на колеса. На месте происшествия работают эксперты и сотрудники ГАИ, которые выясняют все детали происшествия.
Фото: trassae95.com
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