Отец Брейвика напишет о сыне книгу

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Йенс Брейвик, отец «норвежского стрелка» Андерса Брейвика, обвиняемого в убийстве 77 человек, напишет книгу о своем сыне.
Эту информацию Йенс Брейвик подтвердил изданию Dagbladet.
«Это правда. Но я не хочу это комментировать», – заявил он.
Крупнейшие норвежские издательства сообщают, что пока не получали предложений выпустить эту книгу, но очень заинтересованы в ее публикации.
По данным издания, бывший дипломат Йенс Брейвик в настоящее время живет со своей женой на юге Франции. В конце прошлого года он согласился дать большое интервью общественному норвежскому телевидению НРК, в котором признался, что не контактировал с сыном в течение десяти лет и испытывает угрызения совести.
«Я не справился как отец… Я часто думаю, что возможно это помогло бы, если бы я сделал больше, чтобы вступить в контакт с ним», – сказал он тогда, добавив, что не общался с сыном больше десяти лет.
Как ранее писал Главред, процесс по делу Андерса Брейвика, обвиняемого в убийстве 77 человек, закончился 22 июня в Осло. Приговор подсудимому будет вынесен 24 августа.
В своем последнем слове на суде террорист попросил признать его невиновным и освободить. Брейвик заявил, что история оправдает его за массовое убийство 22 июля прошлого года в Осло и на острове Утойя.
Он еще раз подтвердил, что основным мотивом, толкнувшим его на преступление, стало желание защитить коренных норвежцев и покончить с мультикультурализмом в Норвегии.
фото: mondo.panorama.it
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