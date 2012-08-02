Отец Брейвика напишет о сыне книгу

{1-}

Йенс Брейвик, отец «норвежского стрелка» Андерса Брейвика, обвиняемого в убийстве 77 человек, напишет книгу о своем сыне.

Эту информацию Йенс Брейвик подтвердил изданию Dagbladet.

«Это правда. Но я не хочу это комментировать», – заявил он.

Крупнейшие норвежские издательства сообщают, что пока не получали предложений выпустить эту книгу, но очень заинтересованы в ее публикации.

По данным издания, бывший дипломат Йенс Брейвик в настоящее время живет со своей женой на юге Франции. В конце прошлого года он согласился дать большое интервью общественному норвежскому телевидению НРК, в котором признался, что не контактировал с сыном в течение десяти лет и испытывает угрызения совести.

«Я не справился как отец… Я часто думаю, что возможно это помогло бы, если бы я сделал больше, чтобы вступить в контакт с ним», – сказал он тогда, добавив, что не общался с сыном больше десяти лет.

Как ранее писал Главред, процесс по делу Андерса Брейвика, обвиняемого в убийстве 77 человек, закончился 22 июня в Осло. Приговор подсудимому будет вынесен 24 августа.

В своем последнем слове на суде террорист попросил признать его невиновным и освободить. Брейвик заявил, что история оправдает его за массовое убийство 22 июля прошлого года в Осло и на острове Утойя.

Он еще раз подтвердил, что основным мотивом, толкнувшим его на преступление, стало желание защитить коренных норвежцев и покончить с мультикультурализмом в Норвегии.

фото: mondo.panorama.it

Новости по теме:

Полиция 13 часов допрашивала отца Брейвика

Годовщина норвежской трагедии: после Брейвика вымыли даже окна в суде

Последнее слово Брейвика: я защищал норвежцев от ислама