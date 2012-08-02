Назван виновник ДТП с украинцами в России

{1-}Виновником ДТП под Псковом, в результате которого 1 августа один человек погиб, еще восемь пострадали, по предварительным данным, был водитель автомобиля Mitsubishi, выехавший на полосу встречного движения, сообщает управление ГИБДД по Псковской области, пишет РИА Новости.

«Водитель автомобиля Mitsubishi не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречным автомобилем Mercedes», - говорится в сообщении службы.

Напомним, 1 августа в Псковской области микроавтобус Mercedes Sprinter столкнулся с автомобилем Mitsubishi. В микроавтобусе находились девять пассажиров, граждан Украины, направлявшихся в Петербург. Водитель Mitsubishi был выброшен из автомобиля и погиб. Легковая машина загорелась.

Восемь пассажиров микроавтобуса были доставлены в центральную районную больницу города Опочка, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, еще четверо получили травмы легкой и средней тяжести.

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