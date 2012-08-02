В Новой Зеландии провели конкурс костюмов для мертвых опоссумов

В Новой Зеландии прошел конкурс на лучший костюм для мертвого опоссума. Инициатором соревнования стала местная школа в Ерути, а участниками, соответственно, ее ученики. Более 120 ребят представили общественности различные экспозиции с разодетыми мертвыми зверьками.

При этом фантазия детей разыгралась не на шутку: опоссумы предстали в самых разных образах - от боксера до загорающего на пляже. А у некоторых животных были даже покрашены коготки, сообщает Taranaki Daily News.

Победителями конкурса стали трое наиболее креативных детишек: Ханна Харрисон (в категории до 6 лет), Лидия Хансен (в категории от 6 до 9 лет) и Леви Оксенхэм (в категории от 10 до 14 лет).

Директор школы Полина Саттон заявила, что мероприятие было фантастическим, и в школе оно получило только положительные отзывы. «Публика была просто удивительной, было очень весело, - добавила она. - Мы получили множество телефонных звонков от охотников и местных жителей: все они восхищались, каким замечательным, по их мнению, получился праздник».

Женщина заметила, что опоссумы - не единственные, кого одевают после смерти: «Мы ведь делаем то же самое с человеком».

Ранее «Главред» сообщал, что в Новой Зеландии периодически проводят смешные конкурсы. Так, мэр города Инверкаргилл Тим Шэдболт установил мировой рекорд разговорчивости. Его интервью одной из местных телестанций продолжалось 26 часов. После окончания беседы Шэдболт заявил, что мог бы говорить еще часов десять.

фото: stuff.co.nz

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