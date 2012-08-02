Похитители 3-летней девочки на Луганщине убивали и сжигали приемных детей

{1-} История с похищением 3-летней девочки в Луганской области обрастает новыми подробностями. Оказалось, что многодетная семья выкрала маленькую Кристину Кабакову для того, чтобы скрыть факт убийства двоих приемных детей.

Об этом начальник ОСО ГУ МВД в Луганской области Татьяна Погукай сообщила «Восточному варианту».

В «образцовой» приемной семье Оклей, которую все знают в Краснодоне, всего 11 детей: 8 собственных и трое приемных (мальчик 2006 года и две девочки 2007 и 2008 годов рождения. Все из одной семьи).

Детей сирот Оклей усыновили в 2010 году по решению суда. В том же году тогда еще президент Виктор Ющенко присвоил Светлане Оклей статус «матери героини». Городские власти выдали семье 5-комнатную квартиру в Краснодоне.

В феврале 2010 года приемную девочку 2007 года «мать» забила до смерти, тело которой сжигали 4 часа, пока оно не превратилось в пепел.

В ноябре 2011 года мать убила вторую приемную дочь. Ребенок умер от побоев, не приходя в сознание. Тело также вывезли на дачу и закопали в 300 метрах от домостроения.

Ранее «Главред» сообщал, что 31 июля в Луганской области правоохранители нашли 3-летнюю девочку, ранее похищенную в пос. Семейкино Краснодонского района. Похитителям грозит тюрьма по статье УК об убийстве.

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