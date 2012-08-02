Подробности гибели детей на Луганщине: их убивала мать-героиня

{1-} Стали известны новые подробности гибели детей в Луганской области. Оказалось что в их смерти повинна мать-героиня Светлана Оклей, ранее усыновившая троих детей.

Об этом глава пресс-службы луганской милиции Татьяна Погукай сообщила «Восточному варианту».

Напомним, что сотрудники милиции установили, что похитители 3-летней Кристины Кабаковой виноваты не только в киднеппинге, но и убийстве двоих приемных детей. При этом тело одного ребенка супруги Оклей сжигали целых 4 часа.

В феврале 2010 года мать забила до смерти 3-летнюю приемную девочку и дала указание мужу и старшей 22-летней дочери избавиться от трупа. Тело ребенка уложили в сумку и вывезли на дачу. Там труп уложили в большой чан и сожгли. Жгли 4 часа, пока тело не превратилось в пепел.

В ноябре 2011 года мать убила вторую приемную дочь. Ребенок умер от побоев, не приходя в сознание. Тело также вывезли на дачу и закопали в 300 метрах от домостроения.

В данный момент еще один приемный мальчик находится в больнице (он весь избит). Самый младший 6-месячный ребенок также в медучреждении. Остальные несовершеннолетние дети находятся в приюте. Отец, мать и старшая дочь находятся в местном ИВС.

Признательные показания дают только отец и дочь. Мать настаивает, что ее приемных дочерей похитили, а она выкрала Кристину Кабакову, чтобы скрыть от социальных служб пропажу детей и тем самым сохранить все льготы, которые положены многодетным семьям.

Ранее «Главред» сообщал, что в семье Оклей было 11 детей – из них 8 родных и 3 приемных. Президент Виктор Ющенко присвоил Светлане Оклей статус «матери героини», а власти Краснодона выделили 5-комнатную квартиру.

Также напомним, что 31 июля в Луганской области правоохранители нашли 3-летнюю девочку, ранее похищенную в пос. Семейкино Краснодонского района. Похитителям грозит тюрьма по статье УК об убийстве.

Фото: В контакте

Новости по теме:

Похитители 3-летней девочки на Луганщине убивали и сжигали приемных детей

На Луганщине нашли украденную девочку: похитителям грозит тюрьма

В Одессе УБОП освободил 15 заложников-иностранцев

В Одессе задержали группу кавказцев, похитивших богатого москвича

В Одессе похитили предпринимателя и требовали выкуп

В Киеве пропал крупный бизнесмен

Похитители требовали за студентку КИМО 4,5 млн евро