Пожар в Ялтинском заповеднике не могут потушить четвертый день

В Ялтинском горно-лесном заповеднике четвертый день не могут потушить пожар. Как сообщили в пресс-служба МЧС АРК, пока удалось лишь локализовать пламя, но погодные условия не позволяют говорить об окончательном тушении пожара. Однако, спасатели уверены, что дальше огонь распространяться не будет, пишет Сегодня.
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Замдиректор Ялтинкого горно-лесного заповедника Зоя Дмитриевна сообщила, что окрестности заповедника все ещё в дыму и пока окончательно оценить ущерб от пожара - сколько реликтовых деревьев и редких животных погибло - невозможно. Способы и сроки проведения восстановительных работ также пока неизвестны.
Напомним, 30 июля разбушевался пожар в Ялтинском горно-лесном природном заповеднике. Площадь пожара на вечер 31 июля составила 10 га.
31 июля утром пожар удалось локализовать.
Фото: e-crimea.info
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