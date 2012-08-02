ДТП Одессе: Range Rover наехал на три автомобиля

Два человека пострадали в результате масштабного ДТП, которое произошло утром 2 августа в Одессе.

Об этом очевидцы происшествия рассказали сайту Dumskaya.net.

По их словам, столкновение произошло около четырех часов утра. Автомобиль Range Rover направлялся из Аркадии и вылетел на встречную полосу, где раскидал сразу три автомобиля.

Свидетели рассказывают, что сильнее всех пострадал водитель ВАЗа, уходившего от столкновения и врезавшегося в столб. Его и еще одного пострадавшего с места просшествия увезла скорая помощь.

Как видно на фото, в ДТП также попал и раритетный автомобиль, получивший серьезные повреждения правой передней части кузова.

Очевидцы утверждают, что водитель Range Rover был пьян и покинул место ДТП вместе со своей пассажиркой.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Как ранее писал Главред, вечером 2 августа в Псковской области микроавтобус с 9 украинцами попал в ДТП. Mercedes Sprinter столкнулся с автомобилем Mitsubishi. Авария произошла в среду, 1 августа, примерно в восем часов вечера. Об этом Главреду сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Украинцы направлялись в г. Санкт-Петербург. По предварительной информации в результате ДТП пострадало 8 пассажиров микроавтобуса.

фото: 048.ua

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