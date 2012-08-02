В 13 вузов абитуриенты подали только 10 заявлений

{1-}13 высших учебных заведений получили от абитуриентов менее 10 заявлений на вступление.

Об этом на пресс-конференции сообщил министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник, пишут Украинские новости.

"13 "отличников" имеют меньше 10 заявлений", - сказал Табачник.

По его словам, что в 2 вуза было подано по 1 заявлению и ни одного оригинала.

Кроме того, министр сообщил, что в 120 вузов преимущественно частной формы собственности было подано менее 100 заявлений.

Напомним, университет им. Тараса Шевченко стал самым востребованным высшим учебным заведением среди абитуриентов 2012 года.

Абитуриенты в него подали около 45,5 тыс. заявлений на поступление.

На втором месте по количеству желающих поступить - Национальный технический университет "Киевский политехнический институт", в который было подано около 41 тыс. заявлений, на третьем месте - Львовский национальный университет имени Ивана Франко, в который подали 40,8 тыс. заявлений.

фото: goodvin.info

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