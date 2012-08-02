За смерть детей на Луганщине завели дело на соцработника

{1-} В четверг, 2 августа, прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении замначальника отдела - завсектором опеки и попечительства исполкома Краснодонского горсовета по факту ненадлежащего исполнения им служебных обязанностей по обеспечению надзора за деятельностью усыновителей, что привело к тяжелым последствиям в виде смерти детей, по признакам преступления, предусмотренного ст. 367 ч.2 (служебная халатность) УК Украины.

Напомним, в поселке Семейкино Краснодонского района была похищена 3-летняя Кристина Кабакова. Как оказалось, ее украли для того, чтобы сокрыть факт убийства двоих приемных детей в семье Оклей.

Проведение досудебного следствия по этому делу поручено следователям следственного отдела прокуратуры Луганской области.

Ранее «Главред» сообщал, что в феврале 2010 года приемную девочку 2007 года мать-героиня Светлана Оклей забила до смерти, тело которой сжигали 4 часа, пока оно не превратилось в пепел.

В ноябре 2011 года она убила вторую приемную дочь. Ребенок умер от побоев, не приходя в сознание. Тело также вывезли на дачу и закопали в 300 метрах от домостроения.

фото: iskra-news.info

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