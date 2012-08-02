К бойне на казахстанской заставе причастны VIP-браконьеры – СМИ

2 августа 2012, 13:33

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В расследовании бойни на казахстанской погранзаставе "Арканкерген" ("Горный") 31 мая, когда были убиты 12 пограничников и местный егерь, появилась новая скандальная версия.

Журналисты казахстанского медиасайта Guljan.org предполагают, что "охоту" на пограничников могли устроить VIP-браконьеры во главе с высокопоставленным сотрудником спецслужб генералом Кайратом Сатыбалды, который приходится племянником президенту Нурсултану Назарбаеву.

Версия VIP-охоты хорошо укладывается в логическую схему преступления. Браконьеры застрелили егеря, потом наряд пограничников, которые могли это видеть (тела двоих нашли за пределами казарм. – Ред.), а затем "зачистили" всю заставу.

Напомним, бойня на погранпосту на казахстанско-китайской границе превратилась в одно из самых резонансных дел последнего времени. Официальная версия властей о вине единственного выжившего, 19-летнего рядового Владислава Челаха не вызывает доверия у общественности. Сам Челах отказался от признательных показаний, заявив, что дал их под угрозой изнасилования. Также он сообщил адвокату, что на пост было совершено нападение со стороны.

Казахстанское издание утверждает, что о причастности VIP-охотников знают все жители пограничной зоны, но молчат, потому что боятся за себя. Это подтвердила журналистам некая женщина из аула Коныр, позвонившая в редакцию, чтобы на условиях анонимности сообщить некоторые сведения по "делу Челаха". Она рассказала, что VIP-охотники "всю жизнь тусуются" в этих краях.

Кроме того, по ее словам, в начале июня (как раз после бойни на заставе. – Ред.) в этом ауле, а также в горах неподалеку видели нескольких неизвестных, одетых в военную форму и вооруженных автоматами. Они "очень плохо говорили по-русски", уточнила женщина, намекнув, что они могли быть арабами. Это укладывается в версию террористического акта, которую в первые дни расследования поддержал Назарбаев лично - Прим. ред.). Они попросили у местных поесть и ушли.

Жители пограничного селения сообщили о чужаках своим знакомым военнослужащим, и на следующий день, согласно рассказу женщины, приехали человек 250 военных во главе с экс-командиром погранвойск Казахстана генералом Нуржаном Мырзалиевым. Местных собрали в школе и объявили, что чужаки - это бандиты, бежавшие после бойни на погранпосту. Сообщили, что будут обходить дворы и прочесывать местность, чтобы их найти. В операции участвовали и вертолеты.

А потом вдруг появился Влад Челах и про "бандитов" как-то забыли, свалив на призывника всю тяжесть вины за убийство 14 сослуживцев и егеря, дала понять собеседница журналистов. Жителям же, которые продолжали спрашивать про чужаков, заявили примерно так: "Вы все тут алкаши, вам померещилось, вы ничего не видели и заткнитесь". Дальше "работу с населением" переложили на участковых - те стали внушать местным, чтобы помалкивали.

В то же время, стало известно, что Владислав Челах намерен обратиться с заявлением в Генпрокуратуру о применении к нему психологических пыток, сообщил в среду его адвокат Серик Сарсенов. А простые люди, образовавшие в соцсети "Одноклассники" "Челах-сообщество" в поддержку призывника, обратились с открытым письмом к президенту Казахстана Назарбаеву.

 "Вы с первых дней заявили, что это террористический акт, объявили в стране национальный траур и сообщили, что дело взято под Ваш личный контроль. Интернет кишит слухами, сообщениями СМИ, в которых очень много противоречий, а Вы, от кого большая часть казахстанцев ждет решительных действий или хотя бы каких-либо комментариев, в течение полутора месяцев отмалчиваетесь", - пишут они.

Не верят в виновность Челаха и родители его погибших сослуживцев, которые побывали на погранпосту и увидели все своими глазами. Они подтверждают, что никакой "дедовщины" в погранотряде не было.

Как ранее писал Главред, о массовом убийстве на посту "Арканкерген" стало известно 30 мая. Наряд соседней заставы, прибывший выяснить, почему их коллеги не выходят на связь, обнаружил сгоревшее здание казармы и тела 12 пограничников. Также в сторожке неподалеку был найден мертвым егерь. На следующий день были найдены тела еще двух погибших.

Спустя неделю рядовой Челах, скрывавшийся все это время неподалеку, был найден на заброшенной зимовке. Позже было объявлено, что солдат сознался в убийстве и даже в подробностях рассказал о том, что произошло на "Арканкергене" в ночь на 29 мая. Однако журналисты, бывшие пограничники и интернет-пользователи сразу подвергли сомнениям версию о том, что солдат Челах мог в одиночку убить 15 человек.

фото: diapazon.kz

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