На Одесчине 14 молодчиков избили парня, а потом посадили на кол

{1-}В Одесской области в селе Осиповка 14 пьяных молодых людей зверски избили 28-летнего мужчину, сообщает ТСН.

Пострадавшего Евгения Вискова били ногами, тело резали разбитой бутылкой и несколько раз переехали машиной. Под конец издевательствам его посадили на кол и поехали дальше развлекаться.

От наезда у пострадавшего сломался позвоночник. Измазанного в грязи и песке его нашел односельчанин, который вызвал скорую.

По словам хирургов районной больницы, Евгения доставили с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом грудной клетки, переломом ребер слева и тупой травмой живота, к счастью без повреждения внутренних органов.

Евгений до сих пор находится в реанимации, но уже может говорить. Молодой человек с ужасом вспоминает то, что произошло.

"После драки я отключился, потом в какой-то момент я проснулся и увидел фары машины, затем удар и меня уже сбили. Потом я снова отключился и очнулся только в больнице", - рассказал Евгений.

По рассказам свидетели, вечером Евгений сидел во дворе за столиком и пил пиво, а потом к нему подъехала компания парней из соседних деревень. Сразу же началась жестокая драка. Евгений пытался бежать, но его избитого быстро догнали на двух легковушках.

Односельчане пострадавшего возмущены, что до сих пор ни один из виновников избиения не наказан. Они говорят, что у задержанных влиятельные покровители, поэтому милиция бессильна.

Одновременно, в райотделе отвергают обвинения и уверяют - уголовное дело будет, поскольку уже выяснили, что бил только один человек, а другой на легковушке переехал Евгения. Имена подозреваемых в милиции не разглашают и пока на штрафплощадку забрали две легковушки, на которых ездила пьяная компания.

фото:tsn.ua

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