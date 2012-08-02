На Олимпиаде украинские пловцы финишировали вторыми и третьими

{1-} На проходящей в Лондоне Олимпиаде украинские пловцы показали обнадеживающие результаты. Так, на 200-метровке на спине 17-летняя киевлянка Дарья Зевина финишировала второй, пловец Андрей Говоров в полуфинале 50-метровки вольным стилем пришел третьим.
Об этом «Главреду» сообщил пресс-центр НОК Украины.
Зевина квалифицировалась в полуфинал с девятым результатом – 2.09,40. А в прошлом году на чемпионате мира в этой дисциплине украинка финишировала четвертой с результатом 2.07,82, что является личным рекордом Даши.
Поэтому резерв для улучшения времени у нашей спортсменки еще есть.
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В своем заплыве Говоров финишировал третьим – 22,09, а в итоге его результат оказался на седьмой позиции. Отметим, что в полуфинал выходит 16 самых сильных спортсменов.
Следующий круг соревнований состоится сегодня в 21.30 по Киеву.
Напомним, что вчерашний день стал для украинских олимпийцев урожайным – они взяли еще одно «золото» и две «бронзы». Украины занимала 13-место в общекомандном зачете.
фото: НОК Украины
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