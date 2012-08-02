Против сына вице-мэра Ильичевска возбудили уголовное дело

{1-}В Одесской области Ильичевским городским отделом милиции возбуждено уголовное дело против 26-летнего Валерия Трухина - сына вице-мэра Ильичевска Ларисы Пичахчи.

Его подозревают в избиении Анастасии Ковальчук возле ночного городского клуба, которая ответила отказом на его сексуальные домогательства.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Министерства внутренних дел в области.

Как сообщал ранее Главред, инцидент произошел в ночь с 23 на 24 июля возле Ильичевского ночного клуба «Мартиника».

По словам Ковальчук, Трухин обратился к ней с неприличным предложением, а когда она отказала, плюнул ей в лицо и набросился с кулаками. Вскоре врачи констатировали у нее сотрясение мозга и ушиб мягких тканей лица и шеи.

Трухин признает, что драка была, однако, по его словам, не он был ее организатором. "Я теперь просто вынужден написать встречное заявление, ведь меня тоже избили в ту ночь, у меня многочисленные ушибы и сломанный нос. Да, драка действительно была, но не с ней, с другими людьми. Она влезла, и я случайно ее задел", - сообщил он.

Между тем, очевидцы происшествия подтверждают версию Ковальчук, утверждая, что Трухин избил ее за территорией ночного клуба, возле бара «Каракатица». Несколько мужчин, которые видели, как он поднял руку на Настю, бросились на помощь девушке, вследствие чего Трухина избили.

Вице-мэр Ильичевска Лариса Пичахчи отказалась комментировать событие с участием сына. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

В свою очередь, мать избитой девушки Ольга Руденко утверждает, что вице-мэр позвонила ей просила прощения за своего сына и предлагала деньки, от которых женщина отказалась.

Фото: ВКонтакте

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