Голые FEMENистки пробежались по Лондону в честь Олимпиады

В Лондоне полиция задержала активисток FEMEN за акцию против исламизма «Арабский марафон».

Девушки отличились на главном спортивном событии года - Олимпиаде-2012, совершив пробег возле Тауэрского моста, сообщает пресс-служба femen.

Активистки требовали от Международного олимпийского комитета осудить насилие по отношению к женщинам со стороны исламистских государств.

По утверждению FEMENисток, они требуют от МОК не допускать государства, практикующие законы шариата к участию в Олимпийских играх, так как бесчеловечность шариатских законов находятся в жестких противоречиях с олимпийскими принципами мира и человеколюбия.



По сообщению FEMEN, они обвиняют исламский режим в симуляции демократических изменений положения женщины. Отправляя на Олимпиаду отдельных женщин-спортсменок, правительства мусульманских стран маскируют массовые утеснения и кровавые казни своих согражданок.





фото: femen.livejournal.com

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