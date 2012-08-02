Голые FEMENистки пробежались по Лондону в честь Олимпиады

В Лондоне полиция задержала активисток FEMEN за акцию против исламизма «Арабский марафон».
Девушки отличились на главном спортивном событии года - Олимпиаде-2012, совершив пробег возле Тауэрского моста, сообщает пресс-служба femen.
Активистки требовали от Международного олимпийского комитета осудить насилие по отношению к женщинам со стороны исламистских государств.
По утверждению FEMENисток, они требуют от МОК не допускать государства, практикующие законы шариата к участию в Олимпийских играх, так как бесчеловечность шариатских законов находятся в жестких противоречиях с олимпийскими принципами мира и человеколюбия.
По сообщению FEMEN, они обвиняют исламский режим в симуляции демократических изменений положения женщины. Отправляя на Олимпиаду отдельных женщин-спортсменок, правительства мусульманских стран маскируют массовые утеснения и кровавые казни своих согражданок.
фото: femen.livejournal.com
Новости по теме:
В выходке FEMEN у Кирилла увидели «глубокий духовный кризис»
Из Турции депортировали FEMENисток, устроивших «кислотную» акцию (ФОТО, ВИДЕО)
FEMEN: мы – секс-диверсанты