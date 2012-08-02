Неожиданный поворот в медицине: вредные выбросы лечат сердце

{1-}Британские ученые во главе с профессором Яном Мегсоном провели необычный эксперимент: они использовали соединения из автомобильных выхлопных газов (окись углерода и окись азота) для расширения сосудов и предотвращения образования тромбов, пишет The Daily Mail.

Оказалось, в малой концентрации (в миллион раз меньшей, чем источают автомобили) данные соединения расслабляют сосуды и тормозят тромбообразование. Предлагаемый подход может помочь жертвам сердечных приступов и инсультов.

Технология следующая: сначала нужно создать молекулы под названием "металло-органические структуры". Эти структуры предполагается заполнить частицами окиси углерода, окиси азота и сероводорода (начинка испускается при контакте с определенными жидкостями тела). Далее всплывает вопрос: как структуры доставить в сердце. В ближайшее время ученые займутся этим вопросом.

Они уверены, что структуры можно будет использовать в качестве альтернативы препаратам, разжижающим кровь, или в качестве покрытия катетеров (даст возможность предотвратить развитие инфекции).

фото: medkarta.com

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