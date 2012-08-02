Украинский боксер начал олимпийские бои с победы

{1-}

Украинец Василий Ломаченко вышел в четвертьфинал олимпийских соревнований по боксу в весовой категории до 60 кг, выиграв в 1/8 финала три раунда со счетом 5:1, 4:0 и 6:2 у доминиканца Веллингтона Ромеро.

Общий счет встречи составил 15:3 в пользу украинца, сообщает сайт НОК Украины.

Напомним, Василий Ломаченко стал первым украинцем, который смог победить на Пекинской Олимпиаде после аналогичного успеха Владимира Кличко в 1996 году.

Как ранее писал Главред, 1 августа второе «золото» на Олимпиаде для Украины вчера завоевала женская парная четверка в академической гребле. Яна Дементьева, Катерина Тарасенко, Наталия Догодько и Анастасия Коженкова с результатом 6.35,93 опередили ближайших преследовательниц: немок и американок.

Вторую «бронзу» в своем активе и третью в активе сборной завоевала Елена Костевич в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров.

фото: ambox.su

Новости по теме:

На Олимпиаде украинские пловцы финишировали вторыми и третьими

Украинский боксер вышел в 1/16 олимпийских состязаний

Эксклюзивные репортажи корреспондента Главреда из Лондона ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ