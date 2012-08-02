Хряка-прорицателя Евро-2012 поселили на страусиной ферме

{1-} Хряк-прорицатель из киевской фан-зоны Евро-2012 по кличке Фунтик переселился на Ясногородскую страусиную ферму в Киевской области.
Решение о переселении животного принял его хозяин, заслуженный артист Украины Олег Катков, передает НБН.
После завершения карантина 1 августа ветеринары разрешили перевезти Фунтика на место его дальнейшего проживания, и теперь каждый желающий может посетить хряка и подкормить его специальными кормами.
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«Любимец киевской фан-зоны хряк Фунтик чувствует себя хорошо. Он живет в просторном вольере с собственным душем и удобным подходом для посетителей. Здесь он постоянно находится на свежем воздухе, хорошо питается, имеет постоянный ветеринарный уход и пользуется большим вниманием гостей фермы», – рассказал хозяин фермы Сергей Радченко.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Киевский зоопарк не смог принять Фунтика из-за отсутствия помещения для него.
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