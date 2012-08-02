Как затопило Крым: опубликованы фото и видео

Третий раз с начала июля крымский поселок Черноморское после проливных дождей уходит под воду. Наводнения тут стали чуть ли не обычным делом.

Один из местных жителей прислал в редакцию 0652.ua фото и видео поселка после очередного ливня.

Во дворах по колено воды, потоплены пристройки. «Успели спасти имущество, так как были предупреждены», - рассказывает очевидец.

В другом селе, где проживает около тысячи человек, по рассказам местных жителей, в домах плавали мебель, во дворах течение снесло заборы, затопило подвалы, огороды и автомобили. Уровень воды достигал около метра, доставал до окон.

Когда откачают воду, люди не представляют. Тем более что синоптики пообещали дождливую погоду на ближайшие дни.

В то же время в Крымском главке МЧС сообщают, что для ликвидации последствий подтопления привлечена пожарно-спасательная техника МЧС Черноморского района, 4 мотопомпы и 18 человек личного состава, мотопомпа МП-800 ГАО Черноморнефтегаз. На месте работает оперативно - спасательная группа Главного территориального управления МЧС в АР Крым.

Как ранее писал Главред, 1 августа в Черноморском районе Крыма в результате сильного ливня произошло подтопление дождевыми потоками 112 частных жилых домов, 2 августа утром, подтоплено дома в трех населенных пунктах, а именно: с. Красная Поляна - 86 домов, с. Внуково - 24 дома и пгт Черноморское - 2 дома. Уровень воды после ливня в подтопленных домах достигал от 0,2 до 1 м.

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