На Олимпиаде засудили нашего боксера, Украина подала протест

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Действующий чемпион мира украинец Евгений Хитров великолепно провел поединок 1/8 финала Олимпийского турнира по боксу в все до 75 кг и дважды по ходу боя отправлял своего соперника – британского боксера Энтони Огого в нокдаун.

Тем не менее, судьи увидели в этом бое ничью и отдали затем победу британскому боксеру, хотя, согласно правилам, при равенстве очков победа отдается более активному боксеру, а им должен был быть Хитров, но никак не Огого, сообщает bigmir.net.

По мнению экспертов, тем самым судьи Мариуш Горны (Польша), Альбино Фоти (Италия), Херардо Погги (Аргентина), Франсуа Бюше (Франция), Хассан Зубид (Марокко) продемонстрировали вопиющий произвол, который бросает огромное пятно не только на их репутацию, но и на все Олимпийское движение.

Евгений Хитров (в красном) - Энтони Огого (в синем)

Украинская команда подала протест и ждет решения. В ближайшее время протест украинской делегации должен быть рассмотрен и будет вынесено решение.

Как ранее писал Главред, 2 августа украинец Василий Ломаченко вышел в четвертьфинал олимпийских соревнований по боксу в весовой категории до 60 кг, выиграв в 1/8 финала три раунда со счетом 5:1, 4:0 и 6:2 у доминиканца Веллингтона Ромеро.



Общий счет встречи составил 15:3 в пользу украинца.

фото: sport.segodnya.ua

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