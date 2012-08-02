Протест Украины на бой Хитрова отклонен - британские СМИ

Протест Украины на судейство боя Евгения Хитрова и британца Энтони Огого в 1/8 финала Олимпиады был отклонен.

Об этом сообщили источники The Daily Mail.

Жюри Международной ассоциации любительского бокса, рассмотрев протест украинской стороны, приняло решение отказать в его удовлетворении.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, делегация Украины обжаловала результаты боя Евгения Хитрова и Энтони Огого в 1/8 финала олимпийского боксерского турнира на Олимпиаде.

В Ассоциации решили, что формальных оснований для пересмотра результата боя нет.

Напомним, судьи присудили Огого победу над Хитровым, несмотря на то, что британец дважды побывал в нокдауне и пропустил больше точных ударов, чем украинец.

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